跑 3.2 公里仅记录 160 米，西铁城宣布停售召回第二代 CZ Smart 智能手表

IT之家 8 月 26 日消息，西铁城今天发布公告，宣布由于技术问题，暂停销售第二代 CZ Smart 智能手表。该公司已经向多位消费者发送电子邮件，确认将会召回问题产品。

不少购买了这款智能手表的用户给出了负面评价，包括 UI 运行缓慢、电池续航低、传感器精度差、表盘时间显示不正确、GPS 定位信号丢失等等。

国外科技媒体 The Verge 的编辑 Victoria Song 在购买该手表不到 2 周时间里遇到了诸多问题，跑步跑了 3.2 公里，但手表仅记录 160 米，数据显示她以 1.03 公里 / 小时的速度跑了 100 米，相当于乌龟的速度。

西铁城表示已经启动召回程序，CZ Smart Hybrid 不受影响，IT之家在此附上型号列表如下：

MX1003-71X

MX1000-28X

MX1000-01X

MX1000-52X

MX1005-83X

MX1002-57X

MX1018-06X

MX1017-50X

MX1010-59X

MX1011-05X

MX1016-28X

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