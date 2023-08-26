国内首个：百度萝卜快跑开通武汉天河机场自动驾驶接驳服务

IT之家 8 月 26 日消息，据楚天都市报极目新闻今日报道，百度萝卜快跑宣布 8 月 25 日开通武汉天河机场的自动驾驶接驳服务。这也是国内首个实现城市市区-机场的自动驾驶出行接驳服务，以及国内自动驾驶运营首次贯通城市道路、高速道路。

报道称，萝卜快跑目前已经开启用户邀约，受邀用户即日起可参与体验。另据武汉车网智联测试运营管理有限公司消息，武汉市累计已为智能网联汽车开放道路 1462.91 公里，覆盖区域达 1100 平方公里，触及人口约 400 万。

IT之家附武汉智能网联汽车发展数据如下；

19 家自动驾驶企业共获得 1022 张测试牌照

累计接入智能网联车辆 675 辆

智能网联汽车测试总里程 780 万公里，测试总时长超 53 万小时

常态化测试和运营的智能网联汽车超 340 辆

累计出行服务订单超 33 万单，累计服务超 42 万人次

萝卜快跑官方表示，武汉市第七批 651.35 公里智能网联汽车测试道路已通过武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理联合工作组审批，正式对外公布。未来萝卜快跑还将实现经开区、汉阳区、东西湖区、硚口区等江北核心区域的贯通运营。

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