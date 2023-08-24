通用汽车在上海开展自动驾驶道路测试，国内企业 Momenta 提供 AI 技术支持

IT之家 8 月 24 日消息，据财联社快讯今日报道，通用汽车近日获批上海智能网联汽车道路测试资质许可，并在指定示范区内开展 L4 级自动驾驶路测。

报道称，此次路测首期计划为一年，主要在上海金桥智能网联汽车测试示范区内进行。此次路测将借助 Momenta 的 AI 技术加速算法迭代，为通用汽车在华测试车队未来开展更高阶自动驾驶测试、运营奠定基础。

▲ 图源上汽通用

据 Momenta 官方介绍，该公司是一家“世界领先的自动驾驶科技公司”，为实现可规模化无人驾驶开拓了全新路径：基于数据驱动的“一个飞轮”的技术洞察和“两条腿走路”的产品战略，实现 Mpilot（量产自动驾驶）与 MSD（完全无人驾驶）的规模化应用，“全面改善未来出行体验”。

▲ 图源 Momenta

另据IT之家此前援引 36 氪报道，在今年 5 月 OPPO 旗下芯片设计公司哲库（ZEKU）两个多月后，十数名前哲库管理层近期加入了国内自动驾驶公司 Momenta，其中包括哲库 COO 李宗霖、哲库软件部总监贾明军、哲库 SoC 2 部高级总监俞国军及其手下近十名中层管理者。此次 Momenta 如此大手笔吸纳芯片行业人才，与其新的战略布局有关。将由李宗霖带队，或成立一个新的部门，意在研发自动驾驶芯片。

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