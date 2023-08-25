华为高级副总裁彭松：2025 年前实现网络 L4 自动驾驶，2030 年前后实现 L5

IT之家 8 月 25 日消息，第七届未来网络发展大会于 8 月 24 日在南京开幕，华为公司高级副总裁、ICT 战略与 Marketing（市场）总裁彭松发表主题演讲《打造端到端 AI 网络，打通全场景 AI 能力》。

彭松指出，AI 时代网络创新包含 Network for AI 和 AI for Network 两方面的目标，前者旨在打造一张支撑 AI 业务的网络，以实现 AI 大模型从训练到推理、从专用到通用，打通端、边、云的 AI 全场景；后者即为利用 AI 赋能网络，使网络设备更智能、网络高度自治、业务更加高效。

在提及 AI for Network 部分时，彭松谈到了对未来自动驾驶技术的愿景：

第一阶段： 2025 年之前， 实现网络自动驾驶 L4 ，通过 + AI 的方式，实现网元级运维和网元级业务的智能化；

第二阶段：2030 年前后，通过 AI 大模型使能 AI Native，实现应用级、网络级 L5 自动驾驶。

彭松表示，AI for Network 蕴含五大创新机会：

电信大模型层面 ：各大运营商基于电信数据，开发和训练自己的通信网络大模型；

网络设备层面： 存在 3 大创新机会 ——AI for DCN、AI for 广域网络，以及 AI for 边和端的网络；

网络大脑层面：存在从规划到业务体验的全流程自动化机会，将极大地提升网络运维和运营的效率，降低客户的 TCO。

彭松还对 AI 行业智能化渗透率提出预测：第三波 AI 浪潮“扑面而来”，预计渗透率从 2021 年的 7% 增长到 2026 年的 30%，2030 年渗透率将超过 50%。AI 将在无人驾驶、气象预测、医药研发等场景释放巨大潜力。

IT之家此前报道，华为云 7 月 21 日发布了内置盘古大模型的自动驾驶开发平台，该平台基于盘古大模型和 ModelArtsAI 开发生产线。目前，该平台已经在长安、一汽等多个车企以及矿用卡车、港口 ART、专线物流重卡等商用车场景中应用。

此外，搭载华为 ADS 2.0 智能驾驶系统的阿维塔 11 鸿蒙版车型已于昨晚正式上市，推出 4 种配置，售价区间为 30-39 万元。

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