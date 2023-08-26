多人动作冒险游戏《Towerborne》发布实机演示：明年登陆 PC / Xbox，首发加入 XGP

IT之家 8 月 26 日消息，动作角色扮演游戏（ARPG）《Towerborne》发布实机演示，支持单人游戏和最多 4 人的合作游玩，将于 2024 年登陆 PC（Windows 和 Steam）和 Xbox Series X|S，首发加入 XGP。

IT之家获取到，《Towerborne》商店页面现已上线 Steam，由 Stoic 工作室开发，使用虛幻引擎打造，各赛季将引入全新内容，包括新地图、新敌人、新技能以及新传说等。

游戏简介：

钟楼即是希望与安全的灯塔，屹立于人类废墟与数字之城中。而在塔楼墙体之外，有怪物潜伏其间。您是一位重生自灵界的英灵战士，本领出众，毅力过人，决意要保护钟楼的人民。灵界的同伴与您并肩作战，战斗无可避免。



您是否能不愧于英灵战士之名，守护人类的存续呢？一切尽在《Towerborne》之中，Stoic 工作室为您献上全新的动作冒险游戏。该工作室曾打造出备受赞誉的《旗帜的传说》三部曲。



协力冒险 - 既可以独自在钟楼之外展开冒险，也可以与最多三位其他的英灵战士 * 共赴征程，击溃潜伏在塔楼附近的骇人之物。无论作何选择，您都不会孤身奋战。英灵战士可以招募本影同伴共同作战，获得每个灵体所具备的强化技能与独特能力。从敌人之中杀出一条血路，回到钟楼交付任务、重铸装备，更多内容等您来体验。



勇闯荒野 – 《Towerborne》助力玩家随心而动。运用自定义选项，定制外观、装备与武器，打造您的英灵战士吧。踏入荒野时，您可以随时切换危险等级，保证您的整体游戏体验。从以下四种风格中选择一种，寻获武器，灵活运用，施展独特招式：战棍、护手、双匕、剑盾。混合搭配风格，打造自己的专属英灵战士！



无尽战斗 – 搭载自不断演化的世界地图与赛季内容，您的英灵战士将永不止步，永远都有新地图可供探索，永远都有新敌人等待征服。《Towerborne》的各赛季将引入全新内容，持续讲述钟楼的故事，包括等待挑战的全新敌人，等待探索的全新地区，等待掌握的全新技能，以及等待发掘的全新传说。（发布后即可体验）



* 多人在线主机游戏需要 Xbox Game Pass Ultimate 或 Xbox Live Gold（需单独订阅）。

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