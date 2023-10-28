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首页 > 游戏之家>游戏快报

尝试 415 次，主播成功无伤完成《辐射 4》游戏所有任务

2023/10/28 12:35:00 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 28 日消息，加拿大主播 Vrexia 近日完成了有史以来难度最大的《辐射 4》游戏成就，在没有受到任意伤害的情况下，完成游戏内的所有任务。

IT之家注：Vrexia 尝试了 415 次，累计耗时超过 2000 小时。Vrexia 完成了《辐射 4》游戏中的所有任务，包括收集所有 Vault Boy 人物、杂志和核子可乐配方，打开了所有定居点并找到了所有同伴。

Vrexia 而且为了增加难度，并没有装备传奇物品（除了完成任务所需的物品之外），盔甲、具有特殊特性奖励的衣服（除了耐力）、药品（除了抗生素）、食物和饮料等。

Vrexia 使用 VATS 系统（消除辐射效果的物品），只在“Mass Fusion”和“Mechanist Lair”地点使用，而且选择了难度最高的 Institute 结局。

Vrexia 用了两年零七个月的时间，研究如何无伤完成相关任务，并花费了大约 2000 个小时进行所有实验，整个通关过程耗时 52 小时 20 分 23 秒顺利完成。在此期间，他在《辐射 4》的 Steam 版本上花费了高达 13395 小时的时间。

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关键词：辐射游戏

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