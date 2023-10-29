如何让照片更有“复古”感？

各种潮流风格一直在改变，唯一不变的是复古。

复古代表着经典、怀旧，也可以表达纪念、追求慢节奏，复古风格的照片也同样有这种感觉，那么如何让照片更有复古感呢？

1. 复古怀旧元素

在生活节奏逐渐变快的当下，许多记忆中的老旧物件在逐渐消逝，如路边的报刊亭、老街的小商店、闹市里的市场或者家中的老钟表等，这些有味道的元素非常适合表现慢节奏的生活状态，也很适合复古风格。

如果想要表现这种怀旧的感觉，可以试着将这些老旧物件、地点纳入到照片中，拍出的照片不仅有味道，还很有纪念意义。

2. 色彩

有些色彩很适合表现复古的感觉，如黄色、棕色，以及胶片色彩中的青色、红色。

我们在拍摄时，可以注重这几种色彩的表现，如利用下午的天空的青色，或者利用路边的招牌等，突出有代表性的颜色；

在后期调色时，也可以将照片的色彩向复古的味道调整，在这里给大家介绍一个非常好用的色彩调节工具 —— 曲线。

在 Lightroom 等后期工具中，有红、绿、蓝三个色彩曲线，其中红色曲线向上调节，照片就会偏红，向下调节会偏青蓝；绿色曲线向上调节会偏绿，向下调节会偏紫红；蓝色曲线向上调节会偏蓝，向下调节会偏黄，很适合模拟胶片复古风格。

3. 光影

偏暗的照片更适合表现复古怀旧的风格，对比度低、具有空气感的照片也同样有复古怀旧的感觉。

这几个特点我们可以通过后期操作来实现，在曲线工具中，左侧控制暗调，中间部分控制中间调，右侧控制亮部，在曲线上的相应位置添加端点后，向上拉动即可使这一部分变亮，向下拉动则变暗；

“S”型曲线可以增强照片的对比度，而反“S”型曲线则可以降低饱和度；

将曲线的最左侧端点向上拉动，则能让照片的暗部更亮，同时有偏灰的感觉，照片的空气感也就模拟出来了。

4. 颗粒感

照片的质感也能影响风格，粗糙的质感配上颗粒，就能让照片有“老旧”的感觉，这一特点我们同样可以通过后期来实现：

在 Lightroom 工具中，找到效果-颗粒，拉动颗粒数值就可以为照片添加颗粒，同时还可以控制颗粒的大小和粗糙度，让照片的颗粒质感更明显。

完成以上几步，照片就有点复古的味道了。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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