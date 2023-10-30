ChatGPT 测试新功能：可自动根据上下文选择相关工具使用

IT之家 10 月 30 日消息，OpenAI 目前正在为 ChatGPT Plus 会员推出新的测试版功能，有用户反馈，这次更新包括了上传文件和处理文件的能力，以及多模态支持。这意味着用户不需要从 GPT-4 的下拉菜单中选择像 Browse with Bing 这样的模式，而是根据上下文自动猜测用户想要做什么。

这些新功能让 ChatGPT Plus 会员也拥有了 ChatGPT Enterprise 计划提供的一些办公功能。据悉，文件被传给 ChatGPT 后，它需要几秒钟来消化文件，然后就可以处理文件，比如根据提示对数据进行总结、回答问题或生成数据可视化。

IT之家注意到，ChatGPT 新功能不仅限于处理文本文件。在 Threads 上，有用户发布了一段对话的截图，他们上传了一张水豚的图片，ChatGPT 可以通过 DALL-E 3 根据它创建一个皮克斯风格的图片。然后他们又上传了另一张图片，这次是一块扭曲的滑板，并要求 ChatGPT 将它插入上述图片，ChatGPT 也成功做到了，不知道为什么还给水豚戴上了帽子。

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