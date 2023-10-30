马斯克：X（推特）平台上被判定为错误消息的帖子将失去收入分成资格

IT之家 10 月 30 日消息，马斯克在 30 日凌晨通过 X 平台（原推特）发文宣布，对平台的创作者收益规则作出调整。

马斯克表示，任何被“社区笔记”（CommunityNotes）纠正的帖子都将没有资格获得收入分成，此举的目的是最大限度鼓励内容的准确性，而非哗众取宠、骇人听闻。

马斯克又在今日凌晨补充道，任何企图将“社区笔记”武器化、将他人妖魔化的行为都将被立即公开，因为所有代码和数据都是开源的。

IT之家注：Community Notes 代号“Birdwatch”，是由 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 在 2019 年首次提出的。该功能主要就是允许网友在推文下方添加注释，希望通过网友的力量来而遏制 Twitter 上的假新闻，避免发生误导性事件。

任何人都可为“社区笔记”投稿，能够为帖子提供简短说明，包括补充遗漏、纠正错误等。同时，用户也可以为这些补充注释的有用性进行评分，评分最高的注释将会被置顶。

本月中旬，X 平台发布了一系列旨在提高“社区笔记”准确性的更新，包括允许事实核查功能让“有价值”和“准确”的笔记更快上线，以及促进传播错误或虚假信息的用户删除帖子或编辑帖子。

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