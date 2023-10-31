谷歌 DeepMind 联合创始人：到 2028 年人类有 50% 的可能实现 AGI

IT之家 10 月 31 日消息，据科技播客 Dwarkesh Patel 报道，谷歌 DeepMind 人工智能实验室的联合创始人 Shane Legg 在近日的一次采访中表示，他仍然认为，到 2028 年，研究人员有 50% 的可能实现人类水平的人工智能（AGI）。这一预测是他在 2011 年底在自己的博客上公开宣布的，当时他预测了未来几十年内人工智能的发展趋势。

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Legg 表示，他从 2001 年开始关注 AGI，当时他读了谷歌另一位人工智能领军人物 Ray Kurzweil 的著作《灵性机器时代》，该书预言了超人类智能的未来。Legg 说，他相信了书中的两个重要观点：一是计算能力会呈指数增长至少几十年；二是世界上的数据量也会呈指数增长至少几十年。结合当时的技术趋势，如深度学习等方法，Legg 认为，在未来几十年内，AGI 是有可能实现的，只要“不发生什么疯狂的事情，比如核战争”。

IT之家注意到，当被问及目前我们在通往 AGI 的道路上处于什么位置时，Legg 说，他认为计算能力已经达到了实现 AGI 所需的水平，而“第一个解锁步骤”将是“开始用超过人类一生所能经历的数据规模来训练模型”，这是他认为 AI 行业已经做好准备的事情。

不过，Legg 也重申了他个人的立场，即他只相信研究人员在本十年结束之前实现 AGI 的概率是 50%，“我觉得这完全有可能”，他说，“但如果到那时还没有发生，我也不会感到惊讶。”

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