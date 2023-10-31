IBM 发布生成式 AI 编程助手“watsonx”，缓解 COBOL 程序员短缺问题

IT之家 10 月 31 日消息，IBM 公司近日发布新闻稿，为了缓解当前精通 COBOL（一种 1959 年设计开发的编程语言）语言程序员短缺问题，推出了生成式 AI 编程助手“watsonx”。

IT之家此前报道，IBM 公司在今年 8 月推出了“IBM Z”服务，主要将 COBOL 转换为 Java 语言，而近日正式确定以“watsonx”的名称推出。

Watsonx 的核心功能简化了 COBOL 代码到 Java 的转换，这一过程旨在实现大型计算机的现代化。IBM 表示，该人工智能助手在代码翻译方面具有极高的准确性，从而减少了逐行翻译过程中常见的语法错误的可能性。

为了提高输出的可靠性，IBM 计划发布一个自动化单元测试工具，将有助于审查转换之后的代码。

据悉，Watsonx 背后的 CodeNet 模型使用 1.5 万亿个参数进行训练，拥有 200 亿个参数，并设计了一个大型上下文窗口--32,000 个参数--以“捕捉更广泛的上下文”，从而实现“更高效的 COBOL 到 Java 转换”。

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