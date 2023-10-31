微软前 CEO 鲍尔默跻身前五大富豪，有望很快超越其前老板比尔・盖茨

IT之家 10 月 31 日消息，微软创始人比尔・盖茨的前助理、微软前 CEO 史蒂夫・鲍尔默（Steve Ballmer）现在已经成为世界上最富有的人之一，其财富可能很快就会超过这位世界著名的微软联合创始人和他的前老板。

据彭博亿万富翁指数显示，鲍尔默今年的财富增长了约 290 亿美元，达到了 1150 亿美元（IT之家备注：当前约 8418 亿元人民币），排名全球第五。他现在仅比盖茨（排名第四，拥有 1210 亿美元）少 60 亿美元，而三个月前，他们之间的差距还有 170 亿美元。鲍尔默目前比拉里・埃里森（1140 亿美元）、沃伦・巴菲特（1110 亿美元）、拉里・佩奇（1100 亿美元）、马克・扎克伯格（1080 亿美元）和谢尔盖・布林（1050 亿美元）都要富有。

鲍尔默于 1980 年加入微软担任总裁助理，不过他更像是一名业务经理而不是个人助理。他最初的工资是 5 万美元的基本工资加上他所创造的利润增长的 10%，后来他的利润分成过高，他同意用一笔可观的股权来交换。

作为盖茨的亲信，鲍尔默逐步晋升为微软的首席执行官，并于 2014 年退休。根据监管文件显示，他退休时拥有 3.33 亿股（或 4%）微软的股份。彭博假设他保留了大部分股份，根据微软目前的股价计算，他的持股价值超过 1000 亿美元。多年来，他还可能收到了数十亿美元的股息。

鲍尔默今年的财富之所以飙升，部分原因是人工智能的热潮推动了微软股价的上涨，其股价在过去 10 个月里上涨了 38%。

IT之家注意到，在彭博富豪榜上排名前十位的人中，鲍尔默是一个特例。埃隆・马斯克、贝尔纳・阿诺特、杰夫・贝索斯等人都是凭借自己创立或仍然经营的公司的股份而致富的，而鲍尔默既不是微软的创始人也不是现任首席执行官。

如果他能超过盖茨，那么这将是一个非常罕见的情况，即一名员工最终比他所在公司的创始人更富有。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。