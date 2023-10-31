索尼公布 Pulse Elite 和 Pulse Explore 无线耳机功能预告片，12 月 6 日起陆续上市

IT之家 10 月 31 日消息，索尼在今年 8 月 23 日推出了 PlayStation Portal 串流用游戏机，还同时推出了头戴耳机 Pulse Elite、入耳式耳机 Pulse Explore，及 PlayStation Link USB 适配器。

索尼今日放出了 Pulse Elite 及 Pulse Explore 耳机的功能展示预告片，并宣布这两款耳机及 PlayStation Link USB 适配器将在 11 月 9 日开启海外预购。

▲ 视频源 IGN 中国

▲ 索尼 Pulse Elite 耳机

▲ 索尼 Pulse Explore 耳机

据IT之家此前报道，这两款耳机都利用了 PlayStation 最新的 Play Station Link 无线音频传输技术，据称可实现“低延迟”、“无损”的听觉感受，并拥有“多设备间顺畅切换的使用体验”，具体售价信息如下：

Pulse Explore 定价 199.99 美元（IT之家备注：当前约 1464 元人民币），将于 2023 年 12 月 6 日起在海外市场陆续推出；

独立售卖版本的 PlayStation Link USB 售价为 24.99 美元（当前约 183 元人民币），将于 2023 年 12 月 6 日起在海外市场陆续推出；

Pulse Elite 定价 149.99 美元（当前约 1098 元人民币），将于 2024 年 2 月 21 日起陆续推出。

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