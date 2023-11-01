7000 MB/s 读取：致态 TiPlus 7100 固态硬盘 2T 版 799 元再降价

致态 TiPlus 7100 固态硬盘 2TB 版发布于 2022 年 12 月 8 日，该产品采用基于晶栈 Xtacking 3.0 架构的长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，日常售价为 949 元。

京东 11.11 大促期间，直降至为 819 元。叠加 20 元补贴券，实付 799 元包邮到手。

满 200-20 元补贴券：点此领取。

由京东发货，并提供售后服务。

另外，1TB 版到手价 429 元，512GB 版到手价 299 元：

另外，今日可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用：点此抽取。

参数方面， 致态 TiPlus7100 2TB 版采用基于晶栈 Xtacking 3.0 架构的长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，顺序读取速度可达 7000MB/s，顺序写入速度可达 6000MB/s，4K 随机读取速度可达 900k IOPS，4K 随机写入可达 700k IOPS，耐用性达到 1200TBW 耐用性，官方提供 5 年质保。

IT之家了解到，致态 TiPlus7100 采用了长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，拥有高达 2400MT / s 的单颗芯片接口速度，与上一代相比速度提高 50%。该系列 SSD 采用无缓设计方案，四通道读速高达 7000MB/s；采用 HMB 机制，无缓存设计也能带来高效运转，配置 SLC Cache 智能缓存。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】