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7000 MB/s 读取：致态 TiPlus 7100 固态硬盘 2T 版 799 元再降价

2023/11/1 8:19:16 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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致态 TiPlus 7100 固态硬盘 2TB 版发布于 2022 年 12 月 8 日，该产品采用基于晶栈 Xtacking 3.0 架构的长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，日常售价为 949 元。

京东 11.11 大促期间，直降至为 819 元。叠加 20 元补贴券，实付 799 元包邮到手。

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另外，1TB 版到手价 429 元，512GB 版到手价 299 元：

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参数方面， 致态 TiPlus7100 2TB 版采用基于晶栈 Xtacking 3.0 架构的长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，顺序读取速度可达 7000MB/s，顺序写入速度可达 6000MB/s，4K 随机读取速度可达 900k IOPS，4K 随机写入可达 700k IOPS，耐用性达到 1200TBW 耐用性，官方提供 5 年质保。

IT之家了解到，致态 TiPlus7100 采用了长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，拥有高达 2400MT / s 的单颗芯片接口速度，与上一代相比速度提高 50%。该系列 SSD 采用无缓设计方案，四通道读速高达 7000MB/s；采用 HMB 机制，无缓存设计也能带来高效运转，配置 SLC Cache 智能缓存。

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