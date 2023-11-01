消息称 AMD 推迟至 2025 年发布 Strix Halo“Sarlak”

IT之家 11 月 1 日消息，根据 Moore’s Law Is Dead（MLID）分享的最新信息，AMD 公司已经推迟至 2025 年发布 Sarlak / Strix Halo 处理器。

MLID 在视频中分享了 AMD 下一代 CPU 的路线图，其中对标苹果 M 系列芯片的 Sarlak 被推迟到 2025 年。

Sarlak / Strix Halo

Strix Halo 又名 Sarlak，是 Strix Point 的 multi-chiplet 衍生品，具有 16 个 Zen5 核心和 40 个 CU RDNA3.5 核显。

IT之家此前报道，Sarlak 可以提供 45-50 TOPS，比当前的 Phoenix Point 产品增加了约 5 倍。

Zen 5 chiplet 设计

最多 16 个核心

64MB 共享三级缓存

90W，CPU 速度比 16 核 Dragon 系列快 25%

40 个 RDNA 3+ 计算单元

与 RTX 4070 Max-Q (90W) 相当

256 位 LPDDR5X 内存控制器

集成 XDNA 引擎

40 TOPS 人工智能引擎

Strix Point/Strix Monolithic

而 Strix Monolithic 是 Phoenix 的真正继承者。Strix Point 将于 2024 年中期推出，拥有 4xZen5 和 8xZen5C 核心、基于 RDNA3.5 的 iGPU，具备 45-50 INT8 TOPS。

Zen 5（4nm）单片设计

最多 12 个混合配置核心（Zen 5+ Zen 5C）

32MB 的共享 L3 缓存

50W，CPU 速度比 Phoenix 快 35%

16 个 RDNA3+ 计算单元

相当于 RTX 3050 Max-Q

128 位 LPDDR5X 内存控制器

集成 XDNA 引擎

20 TOPS 人工智能引擎

预估 2024 年第 2 或者第 3 季度发布

AI 能力大幅提升

一家 OEM 告知 MLID，微软现已将 APU 的最低 INT8 基线设置为大约 45-50 TOPS。这是为了确保 Windows 11 中所有以人工智能为中心的集成（例如 Coilot）都能顺利运行。

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