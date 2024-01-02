Fidelity 称 X 当前估值较马斯克 440 亿美元买入时已缩水 71.5%

IT之家 1 月 2 日消息，根据最新的披露文件，美国富达投资公司（Fidelity）再次下调了 X（前身为推特）的估值。目前，无论是 X 还是富达还都没有对此进行回应。

分析师认为，截至 2023 年 11 月底（富达投资对私人股份的估值更新存在一个月的滞后），X 当前价值已经较马斯克 2022 年收购时的价值缩水了 71.5%。

这包括 11 月 10.7% 的跌幅，期间马斯克接受公开采访时对抵制 X 广告的大客户爆粗（原文是“go f**k yourself”）。

自从被马斯克收购以来，X 已经裁减了 80% 以上的员工，由于马斯克的原因导致 X 广告收入也出现了大幅下降。

就公开交易的股票而言，Meta 股票在 11 月上涨了 4.9%，而 Snap 的股价攀升了 38.2%。

实际上，这已经是该机构自 2023 年第二次下调 X 的估值，富达对非上市公司股票的重新估值通常有一个月的延迟。2023 年 10 月末，富达投资认为，X 的估值差不多有 150 亿美元，相较马斯克买入时缩水了 65.91%。

2022 年 10 月 27 日，马斯克斥资 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3132.8 亿元人民币）收购了推特，后改名为 X。值得一提的是，富达曾资助马斯克收购 Twitter，这笔交易包括 335 亿美元（当前约 2385.2 亿元人民币）的股权，其余部分则是融资。

不过，尽管富达是 X 的股东之一，但它们并不一定完全掌握关于 X 的财务信息，而其他股东可能也会以不同的方式评估 X 的价值。

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