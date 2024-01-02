行业第一！小鹏汽车 XNGP 智能辅助驾驶系统新增覆盖 191 座城市

IT之家 1 月 2 日消息，小鹏汽车今日宣布：即日起，小鹏 XNGP 智能辅助驾驶系统的城市智驾能力在已有 52 座城市基础上，新增覆盖 191 座城市，总覆盖城市数量达 243 城（包括 3 个直辖市、9 个省会城市、150 个地级市、81 个县级市），是当前行业中没有争议的第一！

目前已经升级至 Xmart OS 4.5.0 的小鹏 G9、G6、P7i 用户无需再次等待 OTA，只要行车范围匹配相应的开放区域，即可感受国内领先的智驾功能。

针对刚刚上市发布的小鹏 X9，小鹏汽车在面向用户进行车辆交付时，随车即提供最新 XNGP 功能和城市覆盖。

据介绍，小鹏汽车在核心城市可以覆盖各种复杂场景和跨场景通行；在地级市或县级市会优先开放用户常用的核心路段，保障 XNGP 在这些城市的使用体验相对连续、完整。后续我们针对等级较低的道路覆盖有专项功能。

IT之家汇总 XNGP 城市智驾能力最新覆盖城市如下（列表呈现，不分先后）：

直辖市：北京市、上海市、天津市

广东省：广州市、深圳市、佛山市、东莞市、肇庆市、惠州市、珠海市、中山市、云浮市、河源市、汕尾市、潮州市、梅州市、汕头市、江门市、台山市、鹤山市、开平市、恩平市、湛江市、雷州市、廉江市、吴川市、清远市、英德市、连州市、揭阳市、普宁市、韶关市、南雄市、阳江市、阳春市、茂名市、化州市

四川省：成都市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、简阳市、宜宾市、南充市、资阳市、遂宁市、泸州市、广安市、内江市、自贡市、广元市、什邡市、广汉市

湖北省：武汉市、宜昌市、襄阳市、黄石市、黄冈市、孝感市、荆门市、鄂州市、随州市、恩施土家族苗族自治州、利川市、荆州市、石首市、洪湖市、十堰市、丹江口市、咸宁市、赤壁市

湖南省：长沙市、浏阳市、宁乡市、株洲市、醴陵市、郴州市、岳阳市、邵阳市、常德市、湘潭市、永州市、怀化市、益阳市、娄底市、张家界市

安徽省：阜阳市、亳州市、安庆市、滁州市、六安市、宣城市、黄山市、池州市、蚌埠市、马鞍山市、淮北市、淮南市、铜陵市、宿州市、巢湖市

福建省：厦门市、莆田市、漳州市、南平市、福州市、福清市、泉州市、晋江市、石狮市、三明市、永安市、龙岩市、漳平市、宁德市、福安市、福鼎市

广西壮族自治区：柳州市、桂林市、贺州市、钦州市、防城港市、玉林市、北海市

贵州省：遵义市、仁怀市、都匀市

海南省：三亚市

河北省：廊坊市、邯郸市、邢台市、衡水市、张家口市、保定市、高碑店市、沧州市、河间市

河南省：许昌市、周口市、新乡市、洛阳市、南阳市、焦作市、濮阳市、开封市、驻马店市、信阳市、漯河市、安阳市、平顶山市、商丘市、巩义市、荥阳市、新密市、登封市、新郑市

江苏省：南京市、宿迁市、淮安市、苏州市、常熟市、太仓市、昆山市、张家港市、南通市、海安市、如皋市、启东市、镇江市、丹阳市、扬中市、句容市、无锡市、江阴市、宜兴市、扬州市、高邮市、仪征市、泰州市、靖江市、兴化市、常州市、溧阳市、盐城市、东台市、泰兴市、邳州市、新沂市

浙江省：杭州市、湖州市、台州市、舟山市、丽水市、衢州市、嘉兴市、平湖市、桐乡市、海宁市、温州市、乐清市、瑞安市、宁波市、慈溪市、余姚市、绍兴市、诸暨市、嵊州市、金华市、义乌市

江西省：赣州市、宜春市、上饶市、抚州市、景德镇市、萍乡市、鹰潭市、新余市、吉安市、井冈山市、九江市、庐山市

山东省：德州市、淄博市、聊城市、菏泽市、滨州市、日照市、枣庄市、东营市、泰安市、济宁市、曲阜市、高密市、胶州市

山西省：太原市、晋城市、大同市

陕西省：西安市、宝鸡市、咸阳市、渭南市

云南省：玉溪市

小鹏汽车还表示“不画大饼、不做期货、不换概念”，似乎意有所指。

放眼整个国内汽车行业，“下月开放、将要实现、年底升级”的营销话术非常普遍，和“跳票、放卫星、拖延症”的智驾能力相映成趣。小鹏始终坚守“不画大饼、不做期货、不换概念”，面向用户全量发布“可用、好用、很多人用”的真智驾，并持续开通智驾城市。

自动驾驶不是广告学，靠的是脚踏实地和全情投入。正是这份赤诚和实干，才让小鹏汽车在 2024 年年初，就提前完成了全年开城目标，持续以行业第一的姿态引领出行变革，探索智能汽车进化的全新未来。

据介绍，小鹏 XNGP 在没有高精地图的区域，通过“导航地图 + XNet 感知能力 + 行驶策略”，使无图区域的功能表现无限接近有高精地图区域。

值得一提的是，XNGP 目前覆盖全国高速路网和 21 个省（含自治区及直辖市）的共计 243 座城市，除快速路及主干道外，覆盖区域还包括次干道和城市之间的国道。

小鹏还表示，截至目前 XNGP 已完成道路验证实测里程超过 300 万公里（含高速），仿真行驶里程累计 1.45 亿公里，核心模拟场景超 1.6 万个，专业模拟场景超 4 万个。

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