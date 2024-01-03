小鹏汇天飞行汽车目标 2025 年第四季度量产，广东小鹏负责组装

IT之家 1 月 3 日消息，小鹏汽车在港交所发布公告，于 2024 年 1 月 2 日，广东小鹏与广东汇天订立合作框架协议，据此，广东小鹏及广东汇天同意在飞行汽车的研发、制造、销售及售后服务方面进行合作，广东小鹏将为广东汇天提供研发服务、技术咨询服务及销售代理服务。

广东汇天业务主要从事飞行汽车的研发。截至该公告日期，小鹏汽车控股股东何小鹏控制广东汇天。广东小鹏为小鹏汽车的子公司，业务主要从事设计及技术开发。

飞行汽车由两部分组成，即陆行体及飞行体。根据合作框架协议，广东小鹏将负责陆行体的制造及飞行汽车的最后组装。

广东小鹏将于飞行汽车量产（目前预期将为 2025 年第四季度）之前向广东汇天提供与飞行汽车陆行体相关的研发服务及其他技术咨询服务。广东小鹏亦将授权广东汇天使用其知识产权并收取知识产权许可费。此外，广东汇天将免费授权广东小鹏使用与研发及制造飞行汽车陆行体相关的知识产权。为满足陆行体的制造需求，广东汇天亦将承担广东小鹏进行产能提升及扩展而产生的成本。

于飞行汽车量产后，广东小鹏将向广东汇天独家销售其制造和组装的飞行汽车产品，而广东汇天将非独家地通过本集团的经销网络向终端客户销售飞行汽车产品。

IT之家从公告中发现，就向广东汇天提供的销售代理服务而言，广东小鹏将向广东汇天收取销售代理费：

量产数量少于 25,000 辆时，每辆汽车收取人民币 71,000 元；

量产数量达到或超过 25,000 辆时，对于 25,000 辆汽车按每辆汽车人民币 71,000 元收取，对于超过 25,000 辆的部分按每辆汽车人民币 60,000 元收取。

小鹏汇天的分体式飞行汽车“陆地航母”于 2023 年小鹏汽车 1024 科技日期间正式亮相，这款产品由小鹏生态企业小鹏汇天研制，主打陆空一体式设计，采用两分体构型设计，分为陆行体与飞行体两个部分，并可进行自动分离、结合。

这款分体式飞行汽车的陆行体为 4-5 人座舱，搭载增程式混合动力系统可为飞行体进行多次补能，整车采用三轴六轮汽车设计，可实现 6×6 全轮驱动及后轮转向。飞行体部分为纯电动有人驾驶飞行器，可实现垂直起降和低空飞行，支持手动 / 自动两种驾驶模式。此外，飞行器充电可在车厢内完成，车厢可提供防尘、防雨等保护。

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