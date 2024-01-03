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Steam 平台 2023 年共发行 14533 款游戏创历史新高，同比 2022 年增长 15.3%

2024/1/3 13:27:12 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 1 月 3 日消息，SteamDB 数据统计网站昨天发布了一系列游戏统计信息，其中显示 2023 年 Steam 平台发行游戏数量创下新高

IT之家从数据图表中注意到，2023 年 Steam 平台共发行 14533 款游戏，相比 2022 年的 12562 款增加 1971 款，增幅约 15.6 %，其中玩家评分最高的前五名游戏如下：

  • 《HoloCure - Save the Fans！》：好评率为 97.01%

  • 《致命公司（Lethal Company）》：好评率为 96.92%

  • 《披萨塔（Pizza Tower）》：好评率为 96.75%

  • 《生化危机 4：重制版（Resident Evil 4）》：好评率 96.43%

  • 《VPet》：好评率 96.3%

SteamDB 数据同时显示，2023 年 Steam 平台平均每月发行 1211 款游戏，这一数据已经超过了 2013 年的“全年游戏发行总量”，而从 2024 年 1 月 1 日至 1 月 3 日，短短 3 天时间就已有 54 款游戏发布。

此外，Steam 平台目前正在进行冬季促销活动，该活动将在 1 月 5 日结束，有购买游戏需求的小伙伴依然可以抓紧最后折扣机会下手购买游戏，商店地址可点此访问

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关键词：Steam游戏

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