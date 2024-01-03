从业人士称华为鸿蒙智行对线上引流依赖“没那么深”：有门店不到一成用户靠线上线索买车

IT之家 1 月 3 日消息，继此前余承东怒怼懂车帝风波后，现有传闻称：2024 年 1 月起，华为鸿蒙智行旗下问界、智界停止与汽车之家、懂车帝、易车的合作，旗下门店均未开通三车平台会员。

据每日经济新闻今日报道，有部分鸿蒙智行经销商披露了更多细节方面的信息。一位山东鸿蒙智行经销商透露称，目前华为与平台的确在新一轮合作价格洽谈中，但不清楚具体谈判细节。“我们肯定还是需要线上引流，但依赖程度并没有那么深。无论是否合作，结果我们都可以接受。”

此外还有一位广州的鸿蒙智行销售人员表示，自己所在门店靠线上线索来买车的人不到一成，“合作暂缓的影响不大”。他还表示，销售人员另一方面也引导消费者直接到鸿蒙智行 App 中下单咨询，用户可通过官方 App 进行询价、看车、预约试驾或寻找充电服务。

据IT之家今天早些时候的报道，华为官方对于“停止与三大车的合作”的传闻是这样回应的：由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作，其他合作业务仍正常进行。

华为余承东上个月还在微信朋友圈就问界 M7 冬测结果怒怼懂车帝“坑人的测试，误导民众！科学与严谨才是应该遵循的基本规则”，后续引起大量车企声讨。

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