环球影业超越迪士尼，成为 2023 年全球票房收入最高的电影公司

IT之家 1 月 4 日消息，据 Variety 报道，环球影业是 2023 年票房收入最高的电影公司，达到 49.07 亿美元（IT之家备注：当前约 351.34 亿元人民币），超越迪士尼的 48.27 亿美元（当前约 345.61 亿元人民币）。

对于密切关注电影的人来说，这一消息并不令人意外，因为环球影业去年成功发行了几部高票房电影。

该公司去年共发行了 20 多部影片，其中三部著名影片包括克里斯托弗・诺兰的《奥本海默》、照明公司的《超级马力欧兄弟大电影》和 Blumhouse 的科幻恐怖片《梅根》。

2023 年 4 月上映的《超级马力欧兄弟大电影》在院线上映期间的全球票房超过 10 亿美元，而《奥本海默》的全球票房超过 9.54 亿美元。这两部电影都是 2023 年票房收入前三的电影，另一部是华纳兄弟的真人《芭比》电影。

相比之下，电影巨头迪士尼在 2023 年却没有一部电影突破 10 亿美元。就去年发行的所有电影而言，迪士尼在全球累计票房达 48.27 亿美元，其中包括《银河护卫队 3》、真人版《小美人鱼》、《夺宝奇兵 5》等。除了《银河护卫队 3》，其余作品整体口碑都一般般。

迪士尼 CEO Bob Iger 去年 8 月表示，其最近发行的电影表现“令人失望”。《银河护卫队 3》是去年迪士尼最卖座的影片之一，全球票房收入达 8.45 亿美元（当前约 60.5 亿元人民币）。

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