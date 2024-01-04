《星空》首席设计师遭“打脸”，玩家开发 Mod 复活游戏“机甲”地面载具

IT之家 1 月 4 日消息，B 社《星空》自发布以来便备受争议，本作没有提供任何地面载具，玩家只能在地表中只能四处“徒步旅行”，不过一位名为 Jared Kohr 的玩家日前发布演示视频，声称正在测试一款“机甲”地面载具 Mod。

▲ 视频截取帧，图源 Jared Kohr 发布的视频（下同）

IT之家注意到，该 Mod 主要利用了游戏中的“机甲”模型，具体操作形式有点类似《辐射》中的动力装甲，不过 Jared Kohr 此举可谓“打了游戏设计师 Emil Pagliarulo 的脸”。

据早前报道，《星空》首席设计师 Emil Pagliarulo 声称游戏中机甲均无法驾驶，这是因为“机甲是游戏背景中‘战争遗留物’”，在本作故事开始的几十年前（游戏时间线始于 2330 年），机甲随着停战协议而被取缔，现在剩下的“只有散布在历史战场上那些已变成生锈的废墟”。

▲ 此前《星空》游戏宣传片中出现的机甲，图源 游戏宣传片截取帧

而从引擎角度来看，B 社《星空》依然使用一脉相承，由《辐射 3》传承至今的 Creation 引擎改版“Creation2”引擎，该引擎实际并不支持载具，只能实现“在人物模型外部套上一层模型”以实现“装甲效果”，因此 Jared Kohr 选择“复活”机甲而非为游戏添加“汽车”，也有一定技术原因。

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