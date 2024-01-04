消息称华为折叠手机今年出货目标增至 700 万-1000 万部，已对供应链下达“追单令”

IT之家 1 月 4 日消息，据台湾地区《经济日报》引述供应链消息称，华为今年为折叠屏手机下达了非常积极的目标，从去年的 260 万部大增至 700 万-1000 万部，最高增幅可达三倍。

供应链人士称华为已“火力全开”，近期为此对供应链下达了“追单令”，大举“扫货”关键零部件 CMOS 图像传感器（CIS）。

报道称，CIS 的价格开始“触底反弹”，三星本季度已经将报价调升了 25%-30%，为避免后续价格愈发高涨，CIS 成为了华为当前首要的备货标的，主要由大陆厂商豪威（OmniVision）供货。

针对华为折叠屏手机加大追单力度一事，供应链均对此不予置评，但否认了华为此前“砍单”的传闻：“没这回事”。

据市场调研机构 Gartner 的统计，2023 年上半年折叠手机品牌中，三星的市场份额达到 71% 位居榜首，华为则以 12% 的份额名列第二，其他市场份额则是由 OPPO、荣耀、vivo 等大陆品牌瓜分。

该报道还称，华为今年将推出 3 款折叠屏手机，并持续拓展海外市场，以缩小与三星的差距。

据IT之家此前报道，显示供应链咨询公司 DSCC 上月发布 2023 年第三季度折叠屏手机市场报告：得益于三星 Z Fold 5 和 Z Flip 5 的推出、中国主要品牌发布新机，该季度成为折叠屏手机和折叠面板出货创下纪录的一季。

三星该季度的市场份额达到 72% 位居第一，但低于去年的 86%，这是因为竞争对手陆续推出更多机型，并追求更高销量。华为和荣耀则分别位居亚军、季军，前者份额为 9%，后者份额为 8%。

根据调研机构 TrendForce 集邦咨询的数据，预计 2023 年折叠屏手机出货量达 1830 万部，同比增长 43%。该机构曾预测，三星以 1250 万部出货量占据 68% 份额，华为以约 250 万部出货量排名第二。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。