华为 nova 12 / Pro 手机今日首销：将搭载麒麟 8000 处理器，2999 元起

IT之家 1 月 5 日消息，华为 nova 12、华为 nova 12 Pro 今日 10：08 开启首销，售价 2999 元起。
nova 12
8GB+256GB 售 2999 元
8GB+512GB 售 3399 元
nova 12 Pro
12GB+256GB 售 3999 元
12GB+512GB 售 4399 元
IT之家注意到，华为 nova 12 Pro 拥有 12 号色、耀金黑、樱语粉、樱语白 4 款配色，nova12 则提供 12 号色、耀金黑、樱语白三种配色，采用一体化素皮压花工艺，后置镜头采用全新精致星耀环设计。
华为 nova12 配备 6.7 英寸直屏，nova 12 Pro 则为 6.76 英寸等深四微曲屏幕，均支持 120Hz 刷新率、搭载第二代昆仑玻璃。
两款机型虽然没有明确处理器型号，但大概率搭载麒麟 8000 5G 处理器，运行 HarmonyOS 4；均内置 4600mAh 电池，支持 100W 快充。
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