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华为 nova 12 / Pro 手机今日首销：将搭载麒麟 8000 处理器，2999 元起

2024/1/5 8:16:33 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 5 日消息，华为 nova 12、华为 nova 12 Pro 今日 10：08 开启首销，售价 2999 元起。

nova 12

  • 8GB+256GB 售 2999 元

  • 8GB+512GB 售 3399 元

nova 12 Pro

  • 12GB+256GB 售 3999 元

  • 12GB+512GB 售 4399 元

IT之家注意到，华为 nova 12 Pro 拥有 12 号色、耀金黑、樱语粉、樱语白 4 款配色，nova12 则提供 12 号色、耀金黑、樱语白三种配色，采用一体化素皮压花工艺，后置镜头采用全新精致星耀环设计。

华为 nova12 配备 6.7 英寸直屏，nova 12 Pro 则为 6.76 英寸等深四微曲屏幕，均支持 120Hz 刷新率、搭载第二代昆仑玻璃。

两款机型虽然没有明确处理器型号，但大概率搭载麒麟 8000 5G 处理器，运行 HarmonyOS 4；均内置 4600mAh 电池，支持 100W 快充。

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关键词：华为nova12

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