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首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

下厨房 App 启动华为鸿蒙原生应用开发

2024/1/5 11:51:25 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 1 月 5 日消息，下厨房 App 与华为签署鸿蒙生态合作协议，启动鸿蒙原生应用开发。

据了解，下厨房 App 是一款美食食谱软件，主要功能是提供各种美食做法以及烹饪技巧，曾被央视 CCTV 新闻频道报道为年轻人流行的生活方式 App。

此前，下厨房 App 已与全新的智慧助手小艺展开合作，结合 AI 大模型能力，当用户通过小艺查询食材、菜系、菜类、菜式、菜谱等内容时，小艺会自动推荐下厨房 App 中的优质内容。

值得一提的是，华为将于 2024 年 1 月 18 日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙 8 大城市，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章

IT之家附目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商，包括但不限于：

  • IT之家（已启动）

  • 同程旅行（已启动）

  • 开心消消乐（已完成）

  • 美团（已启动）

  • 去哪儿（已启动）

  • 新浪微博（已启动）

  • 石墨文档（已完成）

  • 钉钉（已启动）

  • 飞常准（已启动）

  • 小红书（已完成 Beta 版）

  • B站（已启动）

  • 向日葵（已启动）

  • 58 同城（已启动）

  • 安居客（已启动）

  • 高德地图（已启动）

  • 快看漫画（已启动）

  • 得到（已启动）

  • 浙江传播大脑（已启动）

  • 奥维互动地图（已启动）

  • 小牛电动（已签约）

  • 软通动力（已签约）

  • 《三国杀》系列游戏（已完成）

  • 建设银行（已启动）

  • 麦当劳（已启动）

  • 支付宝（已启动）

  • 同花顺（已完成 Beta 版）

  • 交通银行（已启动）

  • HiPaint（已启动）

  • 易车（已启动）

  • 平安金管家（已启动）

  • 网易游戏（已启动）

  • 洪恩识字（已完成）

  • 米哈游（已启动）

  • 喜马拉雅（已完成）

  • 云闪付 App（已启动）

  • 蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

  • 叮咚买菜（已启动）

  • 扫描全能王（已启动）

  • 360 浏览器（已完成）

  • 360 天气大师（已完成）

  • 搜狐集团（已启动）

  • 航旅纵横（已完成核心版本开发）

  • 爱奇艺（已完成 Beta 版）

  • 中国移动 App（已启动）

  • 下厨房 App（已启动）

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关键词：下厨房 App鸿蒙华为

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