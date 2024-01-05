下厨房 App 启动华为鸿蒙原生应用开发

IT之家 1 月 5 日消息，下厨房 App 与华为签署鸿蒙生态合作协议，启动鸿蒙原生应用开发。

据了解，下厨房 App 是一款美食食谱软件，主要功能是提供各种美食做法以及烹饪技巧，曾被央视 CCTV 新闻频道报道为年轻人流行的生活方式 App。

此前，下厨房 App 已与全新的智慧助手小艺展开合作，结合 AI 大模型能力，当用户通过小艺查询食材、菜系、菜类、菜式、菜谱等内容时，小艺会自动推荐下厨房 App 中的优质内容。

值得一提的是，华为将于 2024 年 1 月 18 日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙 8 大城市，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。

IT之家附目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商，包括但不限于：

IT之家（已启动）

同程旅行（已启动）

开心消消乐（已完成）

美团（已启动）

去哪儿（已启动）

新浪微博（已启动）

石墨文档（已完成）

钉钉（已启动）

飞常准（已启动）

小红书（已完成 Beta 版）

B站（已启动）

向日葵（已启动）

58 同城（已启动）

安居客（已启动）

高德地图（已启动）

快看漫画（已启动）

得到（已启动）

浙江传播大脑（已启动）

奥维互动地图（已启动）

小牛电动（已签约）

软通动力（已签约）

《三国杀》系列游戏（已完成）

建设银行（已启动）

麦当劳（已启动）

支付宝（已启动）

同花顺（已完成 Beta 版）

交通银行（已启动）

HiPaint（已启动）

易车（已启动）

平安金管家（已启动）

网易游戏（已启动）

洪恩识字（已完成）

米哈游（已启动）

喜马拉雅（已完成）

云闪付 App（已启动）

蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

叮咚买菜（已启动）

扫描全能王（已启动）

360 浏览器（已完成）

360 天气大师（已完成）

搜狐集团（已启动）

航旅纵横（已完成核心版本开发）

爱奇艺（已完成 Beta 版）

中国移动 App（已启动）

下厨房 App（已启动）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。