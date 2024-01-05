大疆宣布 1 月 10 日上线 2023 年度飞行报告，看看你去年无人机总共飞了多远

IT之家 1 月 5 日消息，“DJI 大疆创新”官方微博今天宣布，2023 年度大疆年度飞行报告即将在 1 月 10 日 20:00 上线。

IT之家注意到，目前小伙伴们可以访问链接生成“简略报告卡片”，生成前需登录大疆账号并确认“您同意我们将您上传的飞行记录与您的账号信息用于生成个人专属卡片及为您准备年度报告”条款，完整报告将在 1 月 10 日公布。

另据此前报道，目前《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》已经正式实施，在《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》下，微型无人机适飞高度不超过 50 米，轻、小型无人机适飞高度不超过 120 米。

此外，无人机飞手还应登录民航部门官网为所属无人机进行实名注册登记，并将登记后生成的二维码打印粘贴在无人机机身显眼处。

违反相关规定的飞手，由公安机关责令改正，并处 200 元以下罚款，情节严重的，处 2000 元以上 2 万元以下罚款。

IT之家 2023 年度报告目前也已经上线，点此开启您的IT之家2023 年报：点击访问

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