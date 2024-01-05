乘联会：2023 年 12 月汽车流通行业依然不景气，62.6% 经销商无法完成年度考核目标

IT之家 1 月 5 日消息，乘联会今天发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”报告，其中显示 2023 年 12 月中国汽车经销商库存预警指数为 53.7%，同比下降 4.5 个百分点，环比下降 6.7 个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业仍处在不景气区间，但景气度显著回升。

乘联会提到，“库存预警指数”采用扩展指数的编制方法，以 50% 作为荣枯线。50% 以下均处于合理范围。库存预警指数越高，反映出市场的需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大。

乘联会同时表示，2 月上半月，部分地区大范围雨雪天气在一定程度上影响了集客和车辆交付，销量增长相对乏力。下半月，在返乡潮带动下，叠加年底大促，客流及销量超预期走高。

IT之家从乘联会披露的数据中得知，虽然 12 月经销商库存压力有所缓解，但盈利压力依然较大。乘联会调查显示，有 62.6% 经销商无法完成年度考核目标，部分经销商任务完成率不足 70%，距离全年任务目标差距较大，只有 37.4% 的经销商顺利完成全年任务。

▲ 图源 “乘联会“官方公众号

车市内卷，降价潮未歇，乘联会预计今年 1 月因临近春节，会分流一部分 12 月的购车需求，年底返乡潮、结婚购车等因素也会起到一定支撑作用：

展望 2024 年，今年汽车需求有望保持去年下半年增速势头，但竞争将会更加激烈，继续面临“新车价格下探”、“库存压力大”、“资金紧张”、“单车利润较低”等问题。

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