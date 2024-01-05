中国信通院：预计 2023 年 5G 直接带动经济总产出 1.86 万亿元

IT之家 1 月 5 日消息，据中国信通院官微消息，2023 年 12 月 28 日，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）在“2024 中国信通院 ICT 深度观察报告会”成果发布会上发布了《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2023 年）》。

IT之家附白皮书部分观点：

白皮书提到，预计 2023 年 5G 将直接带动经济总产出 1.86 万亿元，直接带动经济增加值约 5512 亿元，分别比 2022 年增长 29%、41%；间接带动总产出约 4.24 万亿元，间接带动经济增加值约 1.55 万亿元，分别比 2022 年增长 22%、22%。

数据显示，5G 基站建设提前完成 60 万年新增目标，2023 年 1-10 月我国新增 5G 基站 90.3 万个，已开通 5G 基站累计达 321.5 万个，5G 基站在移动基站总数占比近三成。5G 用户渗透率超四成，截至 2023 年 10 月底，我国 5G 移动电话用户达 7.54 亿户，较 2022 年末净增 1.94 亿户，5G 用户渗透率达 43.7%。5G 手机出货量实现正增长，2023 年 1-10 月 5G 手机出货量达 1.88 亿部，同比增长 8.9%。

此外，2023 年 1-10 月移动互联网累计流量达 2456 亿 GB，同比增长 14.8%；其中，5G 流量占比已达 45%。1-10 月，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 5429 亿元，同比增长 0.5%，在电信业务收入中占比为 38.3%，拉动电信业务收入增长 0.2 个百分点。5G 手机终端消费增速由负转正，由于 5G 手机出货量实现正增长、高端机型畅销，预计今年将带动终端消费收入增长超 30%。

在激发新兴业态萌芽方面，5G 不断拓展与实体经济融合深度和广度，拓展高清直播、5G + 无人机、虚拟电厂等新兴产业发展前景，释放价值新空间。在赋能社会治理方面，5G 构筑人、物、环境以及社会间的交互通道，持续推动与社会治安治理、自然灾害应急管理、生态环境保护和社会公共服务等领域的深度融合应用，切实满足人们对美好生活的高质量需求。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。