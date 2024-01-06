苹果 Vision Pro 头显调节机制专利获批：适配不同佩戴者，提高沉浸感

IT之家 1 月 6 日消息，根据美国商标和专利局（USPTO）近日公示的清单，苹果公司获得了一项关于 Vision Pro 头显相关的技术专利，重点介绍了调节机制，从而让头显更贴合面部，为不同佩戴者提供更沉浸的使用体验。

苹果公司表示，每位佩戴者都有独特的解剖学特征，包括头部大小、眼睛位置、脸颊和前额的骨骼结构等都存在差异，头显必须适应这些特征，以提供定制的、舒适的佩戴体验，让用户获得完全身临其境的体验。

IT之家援引苹果专利描述，用户在佩戴头戴式设备后，可能需要进行调整，以提供预期的定制体验。

这些调整可能包括调整肩带、取景框、镜片宽度、深度间隔、扬声器音量、组件位置或其他所需的调整。其中调整取景框间距和镜片最为重要，对于用户佩戴有着直接的关联影响。

苹果公司的发明涉及头戴式电子设备的调节机构和垫片、装置和系统，与传统的调节机构相比，这些机构和垫片、装置和系统更加简单，所需的零部件更少，而且用户、零售商或制造商可以轻松、精确和准确地进行调节，而无需多个库存单位（SKU）。

在佩戴可穿戴电子设备（包括头戴式 AR / VR 设备）时，设备某些组件相对于用户某些特征的位置会影响用户体验的质量。其中一个例子包括一个或多个显示器相对于用户眼睛的距离。

调节机构可以使用户轻松地自行调节组件，或使制造商和零售商根据需要调节组件，以适应每个用户的情况，为用户提供最佳的观看体验。至少在一个示例中，显示屏角度和距离的调整可通过与外壳和光密封件耦合的调整机构来实现。

Light Seal 可以紧贴用户的脸部，例如在用户的眼睛周围和鼻子上方，以最大限度地减少外部光线对用户的照射，同时保持显示屏对用户的最佳观看距离和角度。

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