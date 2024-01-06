极狐考拉车型 OTA 升级：优化智能语音交互、冬季低温出行等

IT之家 1 月 6 日消息，极狐考拉迎来了 OTA 升级，针对智能语音交互、沙滩躺椅功能、小憩模式等进行了优化。

操作流程：

点击中控娱乐左侧栏的车辆图标

找到“系统更新”

选择进入“ARCFOX-V1.1.0”进行升级

也可通过“极狐 App”进行远程操作升级

IT之家附 OTA 内容：

智能语音交互

在腾讯视频、宝宝巴士等应用界面可以对看见的文字直接进行语音识别，当宝宝说：“考拉醒醒，我想看动画片”时，屏幕会出现多个视频搜索结果后，可通过语音描述直接选择播放内容。

沙滩躺椅功能

当午休结束后，直接将沙滩躺椅功能退出，座椅便可一步恢复到正常乘坐位置，不用再去进行其他操作；当副驾驶要使用时，在任何状态下都可以直接按下调直副驾座椅软开关，副驾座椅靠背便可恢复至正常乘坐位置。

小憩模式

考拉优化了“小憩模式”的关爱策略，当车主在车里等着接孩子，或者想休息更久一点时，直接使用中控屏下拉菜单中的小憩模式功能，便可以自己调节来把控时间。

自适应防夹策略

考拉还对魔方茶几功能进行了优化，不仅提升前端触控按键的灵敏度，还考虑到了茶几移动中的挤压风险，增加了魔方茶几移动过程中的自适应防夹策略。

冬季智能出行

面对冬季低温对电池的影响，考拉新增了充电中心的电池预加热功能，车主可通过中控屏直接进行电池预热控制，来实现电池加热功能的开启或关闭。

其它升级

手机蓝牙钥匙 ：无感解闭锁功能优化，钥匙的连接功能优化

车载蓝牙电话标定 ：通话音质提升

手机 App 端功能 ：行驶里程的显示更稳定，进入行车报告的显示更稳定

360 全景影像显示 ：影像显示的稳定性提升

增加滤波策略 ：车辆长时间静态放置后的续驶里程跳变优化

倒车功能 ：识别灵敏度提升，倒车时侧向制动触发策略优化

驾驶辅助性能：智能限速识别的优化减少无效主动减速，IACC 的车道线识别优化更快进入车道居中状态，智能闪躲的识别算法优化

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