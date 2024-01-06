在国内召回超 160 万辆汽车后，特斯拉表态：召回并非负面，而是很有意义的事情

IT之家 1 月 6 日消息，特斯拉昨日（1 月 5 日）在国内召回超 160 万辆电动汽车，随后微博发文表示：有人认为召回是负面。事实上，主动召回是很有意义的事情，是企业对自己产品的严苛要求，也是一种负责任的态度。

有人认为召回是负面。事实上，主动召回是很有意义的事情，是企业对自己产品的严苛要求，也是一种负责任的态度。随着技术的创新，通过 OTA 方式召回不像过去需要消费者到店更换零部件，只需远程升级软件，更加便利。相信这种创新方式能够帮助车企更好地提升产品安全性，毕竟，对安全的追求永无止境。

IT之家注意到，特斯拉向市场监管总局备案了 2 项召回计划，合计超 160 万辆车。

即日起召回生产日期在 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 16 日期间的部分进口 Model S 和 Model X 电动汽车，共计 7538 辆。 本次召回范围内的车辆因车门解锁逻辑控制问题，在发生碰撞时，非碰撞侧车门锁闩可能从锁扣上脱离，使车门处于非锁紧状态，存在安全隐患。 特斯拉汽车（北京）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，防止车辆碰撞过程中车门锁闩与锁扣脱离。应急处置措施：建议用户在车辆召回实施前，谨慎驾驶车辆；在收到召回软件更新通知后，尽快升级车辆软件。

Model S

即日起召回生产日期在 2014 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 20 日期间的部分进口 Model S、Model X、Model 3 及国产 Model 3、Model Y 电动汽车，共计 1610105 辆。 本次召回范围内的车辆在自动辅助转向功能开启情况下，驾驶员可能误用 2 级组合驾驶辅助功能，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。 特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆推送新开发的功能，包括增加额外的自动辅助转向控制及相关提示，进一步促使驾驶员在启用该功能时，履行驾驶职责并遵守驾驶规定，以降低因误用辅助转向功能引起的碰撞风险。

Model X

值得一提的是，特斯拉 2023 年 12 月在美召回 120423 辆汽车，原因是碰撞事故中车门可能会被解锁，涵盖 2021-2023 年款 Model S 和 Model X。

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