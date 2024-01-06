东航、南航调整机票退改规则，国航送 2 张国内无理由退票券

IT之家 1 月 6 日消息，中国南方航空、东方航空相继发布机票退改规则调整公告，将机型变动导致无法成行、航班变动导致航程改变、航班经停点延误等因素纳入客票免费退改适用范围，同时放宽因病退改规则，自北京时间 2024 年 1 月 10 日零时起生效。
南航调整如下：
扩大客票免费退改范围
将机型变动致您无法成行、航班经停点延误、机场转场、不可抗力等因素均纳入客票免费退改适用范围。
放宽因病退改规则
1. 对于因病无法成行的旅客，所持南航国内及国际客票均可申请因病变更或退票。
2. 因病退改证明材料调整为缴费发票或住院押金证明（二选一），放宽南航认可的医疗机构范围至卫健委列明的医院及下属医疗机构。
3. 符合一定条件的陪伴人员可与因病旅客一同办理客票退改，数量放宽至 5 人（含）。
调整特殊场景客票处理规则
1. 针对同行人员航班变动保护致单独出行、联程客票部分航段非自愿保护致后续航班无法衔接、南航航班变动非自愿签转后需变更回南航航班等特殊情形，符合一定条件下可对客票免费进行二次变更操作。
2. 进一步扩大误操作免费退改范围。针对购票时姓名、证件、航程、日期、舱位等信息填写错误，以及误操作导致重复购票等情况，符合一定条件下可给予免费办理错购客票退票。如购票后发生票价降低，允许在购票后 24 小时之内重新购买客票，符合一定条件的原客票免费办理退票。
东航调整如下：
扩大客票免费退改范围
将机型变动致您无法成行、航班变动导致航程改变、航班经停点延误等因素纳入客票免费退改适用范围。对于机场转场、自然灾害、公共安全原因等不可抗力因素，请您关注东航发布的临时公告。
放宽因病退改规则
1.对于因病无法成行的旅客，所持东航国内及国际客票均可申请因病变更或退票。
2.出具因病退改证明材料的医疗机构放宽至卫健委列明的医院及下属医疗机构。
3.与患病旅客一同办理客票退改的同行旅客人数，数量放宽至 5 人（含）。
新增票价波动的退票规则
如购票后原购票渠道机票降价，允许在购票后 24 小时之内在同一购票渠道重新购买客票，符合一定条件的原客票免费办理退票。
新增非连续客票的非自愿退改规则
对于分开购买的客票，在一定条件下构成连续行程的，当发生航班不正常时，可免收退改手续费。
在东航官网、App、小程序线上自销渠道购错机票，符合一定条件的，可免费退票。
东航官网、App、小程序提供退票费计算器功能。
东航对《国内运价使用规则》中自愿改退规则的部分也做了修改，新增航班起飞前 30 天之外的免费退改规定。
IT之家注意到，中国国际航空暂时没有公布新规，直接为每位国航移动端注册用户发放 2 张国内无理由退票券，有效期 1 年。国航 App 购买的 999 开头国内单程、往返客票，通过 App 退票时可使用。
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