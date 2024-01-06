东航、南航调整机票退改规则，国航送 2 张国内无理由退票券

IT之家 1 月 6 日消息，中国南方航空、东方航空相继发布机票退改规则调整公告，将机型变动导致无法成行、航班变动导致航程改变、航班经停点延误等因素纳入客票免费退改适用范围，同时放宽因病退改规则，自北京时间 2024 年 1 月 10 日零时起生效。

扩大客票免费退改范围

将机型变动致您无法成行、航班经停点延误、机场转场、不可抗力等因素均纳入客票免费退改适用范围。

放宽因病退改规则

1. 对于因病无法成行的旅客，所持南航国内及国际客票均可申请因病变更或退票。

2. 因病退改证明材料调整为缴费发票或住院押金证明（二选一），放宽南航认可的医疗机构范围至卫健委列明的医院及下属医疗机构。

3. 符合一定条件的陪伴人员可与因病旅客一同办理客票退改，数量放宽至 5 人（含）。

调整特殊场景客票处理规则

1. 针对同行人员航班变动保护致单独出行、联程客票部分航段非自愿保护致后续航班无法衔接、南航航班变动非自愿签转后需变更回南航航班等特殊情形，符合一定条件下可对客票免费进行二次变更操作。

2. 进一步扩大误操作免费退改范围。针对购票时姓名、证件、航程、日期、舱位等信息填写错误，以及误操作导致重复购票等情况，符合一定条件下可给予免费办理错购客票退票。如购票后发生票价降低，允许在购票后 24 小时之内重新购买客票，符合一定条件的原客票免费办理退票。