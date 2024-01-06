索尼申请新专利：提高游戏启动速度，玩家可以边下载边游玩

IT之家 1 月 6 日消息，索尼去年 8 月申请了一项游戏加载新专利，并于上周公开。该专利描述了一种提高游戏启动速度的技术，使玩家能够在下载游戏的同时体验游戏的某些部分。

简单来说，索尼将会把用户游玩某款游戏的某个部分所需的预计时长和下载所需时间做对比，如果游戏整体所需的下载时长超过玩家游玩游戏某个部分的时长，将会先安装该部分游戏让玩家先体验。这与目前一些游戏启动器允许玩家在下载游戏主要内容后先开始游玩并不一样。

IT之家从摘要获悉，该专利描述了一种加速应用程序启动时间的方法，包括从用户接收应用程序块信息，其中游戏时间信息与应用程序块信息相关联，应用程序块是应用程序的离散部分，游戏时间信息是一个或多个类似用户到达应用程序中选定状态或地标的估计时间。

根据应用块信息和网络信息预测下载持续时间，将预测的下载持续时间与存储的与先前接收的应用块相关联的播放时间信息和与应用块信息相关联的播放时间信息进行比较。当预测的下载持续时间小于存储的播放时间信息时，安装先前接收的应用块。

目前，尚不清楚这项专利会在索尼哪款产品中首发。

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