“含金量”超高，英伟达推出生成式 AI 专家认证：费用 135 美元

IT之家 3 月 8 日消息，如果你想要证明自己在 AI 领域的专业能力，那么英伟达最新推出的生成式 AI 专家认证或许是不错的选择。

英伟达在新闻稿中表示，生成式 AI 正在为全球各行各业带来革命性的变化，但目前该行业面临严重的人才缺口，需要不断提升员工的水平，才能更充分地利用 AI 技术。

英伟达希望通过这项专业认证计划，帮助软件工程师、数据工程师、云解决方案架构师、AI DevOps 工程师等验证并展示他们的生成式 AI 技能和专业知识。

英伟达创始人黄仁勋表示：

各地政府、行业和组织都希望充分利用 AI 的变革能力，推动行业的快速发展。该认证将从 GTC 开始提供，亲临现场的与会者还可以参加推荐的培训，为认证考试做准备。

GTC 2024 将于 3 月 18 日至 21 日在加利福尼亚州圣何塞举行，这是五年来首次在现场举办的 GTC 活动，预计将有 30 多万人亲自或通过虚拟方式注册参会。届时将有 900 场会议和 300 多家参展商展示企业如何部署 NVIDIA 平台以实现行业突破。

该认证由英伟达颁发，考试主题包括生成式 AI 和大语言模型两大块，考试时间 1 小时，包括 50 道题，考试费用 135 美元（IT之家备注：当前约 972 元人民币），采用在线远程考试方式。

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