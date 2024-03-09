机械革命旷世 16 Super 游戏本配置上新：i9-14900HX + RTX4080，14599 元起

IT之家 3 月 9 日消息，机械革命近日为旷世 16 Super 游戏本新增“i9-14900HX + RTX4080”版本，目前系列游戏本已经上架京东，IT之家整理价格信息如下：

32GB RAM + 1TB 存储空间：首发价 14599 元

32GB RAM + 2TB 存储空间：首发价 15399 元

64GB RAM + 1TB 存储空间：首发价 15999 元

64GB RAM + 2TB 存储空间：首发价 16399 元

性能方面，这款笔记本配备 24 核 32 线程 英特尔酷睿 i9-14900HX 处理器，打造 175W RTX 4080 显卡，内置 DDR5 5600Mhz RAM 和 1/2TB PCIe 4.0 SSD，搭载“双风扇 + 8 热管 + 4 散热鳍片”。

屏幕方面，这款笔记本配备 16:10 2560x1600 分辨率 240Hz 屏幕，分辨率 2560 x 1600，覆盖 100% sRGB。

接口方面，该笔记本配备 1 个雷电 4 接口、1 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 SD 卡接口。

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