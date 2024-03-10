百度李彦宏：“程序员”职业将不复存在，未来编程语言只会剩下英文和中文

IT之家 3 月 10 日消息，在 3 月 9 日央视的《对话》・开年说节目上百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，以后不会存在“程序员”这种职业了，因为只要会说话，所有人都能具备程序员的能力。“未来的编程语言只会剩下两种，一种叫做英文，一种叫做中文。”李彦宏说道。

谈到“百模大战”，李彦宏看来，这是对社会资源很大的浪费。大家不要去“卷”大模型，去“卷”应用，只有应用才真正直接创造价值。同时，他强调，做出上亿用户使用的应用时，大模型的真正价值才得到体现。

对于未来两年大模型会对人类生活或生产带来怎么改变，李彦宏认为，“互联网改变我们的很多生活。但是这一波人工智能的改变，会更加彻底、更加深刻。基本上，以后不会存在程序员这种职业了，所有人只要会说话，甚至连写字可能都不用，就具备今天程序员所具备的能力。未来的编程语言只会剩下两种：一种叫英文，一种叫中文，这也是目前世界上人工智能技术最领先的两个语言。还是非常令人兴奋的。”

李彦宏还表示，在人工智能领域，年轻人有更少的肌肉记忆，他们可以撇开过去各种各样思想上的束缚，做一些前人没有做过的事情。

IT之家此前报道，2 月 28 日，百度集团发布 2023 年第四季度及全年业绩。财报显示，2023 年总营收达 1346 亿元，归属百度的净利润（non-GAAP）287 亿元，同比增速达 39%；四季度营收 350 亿元，归属百度的净利润（non-GAAP）78 亿元，同比大涨 44%。2023 年，百度全年营收和利润均超市场预期。其中，2023 年百度的核心收入为 1034.65 亿元，净利润为 274 亿元，同比增长 38%。百度 App 月活用户数在 12 月份为 6.67 亿。

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