OpenAI 视频生成服务 Sora 引发隐私担忧，意大利数据监管机构展开调查

IT之家 3 月 10 日消息，意大利数据保护机构 (Garante) 周五宣布，已对微软支持的 OpenAI 公司开发的一项服务展开调查，这个名为 Sora 的服务可以根据文本提示生成视频。

监管机构要求 OpenAI 澄清其向用户和非用户告知其产品 Sora 使用的数据的方式是否符合欧盟法规。OpenAI 公司暂未对此事发表评论。

意大利数据监管机构是欧盟国家中最为积极的监管机构之一，一直致力于评估人工智能平台是否符合欧盟的数据隐私法规。IT之家注意到，去年该机构就以涉嫌违规使用用户数据为由，禁止了聊天机器人 ChatGPT 在意大利的使用。

意大利数据保护机构没有对 OpenAI 提出任何具体指控，但表示正在调查 Sora 服务可能对欧盟和意大利的个人数据使用产生何种影响。调查内容包括：Sora 服务的算法训练方式、训练过程中收集和使用了哪些数据，以及该服务是否已在欧盟和意大利提供给用户。

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