黄仁勋：即使竞争对手的 AI 芯片免费提供，也无法击败英伟达方案

IT之家 3 月 11 日消息，英伟达 CEO 黄仁勋最近声称英伟达的 GPU“非常好，即使竞争对手的芯片是免费的，但它也不够便宜”。

黄仁勋进一步解释说，就 AI 数据中心的总拥有成本（TCO）而言，英伟达 GPU 的定价并不重要。

根据斯坦福经济政策研究所（SIEPR）放出的一段会议视频，SIEPR 前 Trione 主任、斯坦福大学 Charles R. Schwab 经济学名誉教授 John Shoven 问道：“你们制造了完全先进的芯片，这是有可能的吗？你将面临足够好而且便宜得多的竞争，这是威胁吗？”

黄仁勋表示：“我们的竞争比地球上任何公司都激烈，在某些情况下，甚至英伟达的客户也是竞争对手。此外，英伟达还积极帮助正在设计替代 AI 处理器的客户，甚至向他们透露了即将推出的英伟达芯片路线图。”

黄仁勋称，英伟达以“完全开放的方式”运作，同时与业内几乎所有其他人合作。买卖芯片的人会考虑芯片的价格，而运营数据中心的人会考虑运营成本。当然，公司会很清楚总体拥有成本，这基本上意味着英伟达的优势，如部署时间、性能、利用率和灵活性。即使竞争对手的芯片是免费的，它也不够便宜。

黄仁勋在结束对 Shoven 的回答时强调，英伟达的目标是“以无与伦比的 TCO 保持领先地位”。

据IT之家此前报道，黄仁勋还在会议中确认，其下一个 DGX AI 系统将采用液冷散热。

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