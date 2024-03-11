基于生成式 AI 技术，汤姆猫正在研发一款语音交互陪伴机器人

IT之家 3 月 11 日消息，汤姆猫公司日前公布了新一期的“投资者关系活动记录表”，披露了公司在 AI 领域的布局。

据介绍，汤姆猫公司国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫 AI 讲故事等产品，已初步完成主要功能的测试，公司海外团队研发的首款 AI 手游《Talking BenAI》已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试。此外，公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人，预计将为公司业务带来全新增长空间。

汤姆猫透露，此前一款全新适配 MR / VR 硬件的产品原型已经在苹果 Vision Pro 上进行了测试，公司将以此次产品测试情况为基础，推进下一步适配 VisionPro 设备的产品开发计划。同时，公司已与苹果洽谈为 Apple Arcade 游戏平台上线新的独家游戏产品，后续公司将推进相关新产品的上线计划。

此外，汤姆猫公司战略投资的西湖心辰（杭州）科技有限公司也在持续研究多模态情感大模型，积极推动 AI 在情感陪伴、心理咨询、内容生产等方面的商业化。

据IT之家此前报道，汤姆猫近期在互动平台表示，公司正在推进申请接入 OpenAI 的 Sora 模型，并计划进行相关的素材制作的测试，目前暂未正式接入 Sora。

《会说话的汤姆猫》是很多年前比较流行的一款手机宠物类应用游戏，但随着时间的流逝，这款游戏似乎已经失去了往日的光辉。不过去年起，由于生成式 AI 概念逐渐引人关注，原本的《会说话的汤姆猫》也升级为《会聊天的汤姆猫》。

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