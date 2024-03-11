消息称英特尔 Lunar Lake 处理器 17W 下多核性能相比 15W Meteor Lake-U 提升 50%

IT之家 3 月 11 日消息，博主 @SquashBionic 近日爆料称，英特尔 Lunar Lake 处理器在 17W 下的性能相比 15W 下的现款 Meteor Lake-U（2P + 8E）处理器，在 Cinebench R23 与 GeekBench 5 跑分中取得了 50% 的多核性能提升。

此外，该博主还于评论区表示，17W 是单风扇 Lunar Lake 笔记本的 PL1 设定，为应对 OEM 厂商的需求，英特尔还提供了 30W cTDP 的选项。此外，无风扇被动散热的 Lunar Lake 电脑项目仍然存在，但是其长时功耗可能不足 17W。

该博主还确认，与 Arrow Lake 处理器相同，Lunar Lake 处理器同样不搭载超线程技术。

IT之家总计英特尔 Lunar Lake 处理器信息如下：

采用了 4 个 Lion-Cove P 核与 4 个 Skymont E 核的全新架构，无超线程技术支持

8 个 Xe 核心规模的 Battlemage“Xe2-LPG”架构的核显

下一代 NPU 4.0

能耗比更为优秀，采用统一封装内存

主要针对轻薄笔记本电脑市场，设计功耗 17W，可配置功耗 30W

▲ 图源知乎用户 XZiar

知乎用户 @XZiar 此前已经晒出了该处理器的 A1 步进工程样品。

博主 @金猪升级包 此前爆料称英特尔 Lunar Lake 处理器也引入了 EEP（Early Enabling Program）项目，为 OEM 厂商提供优先支持，确保产品能够率先上市。参与 EEP 项目的笔记本电脑产品计划于年内上市，大量产品上市仍要等到 2025 年。

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