首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

消息称英特尔 Lunar Lake 处理器 17W 下多核性能相比 15W Meteor Lake-U 提升 50%

2024/3/11 9:36:06 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 3 月 11 日消息，博主 @SquashBionic 近日爆料称，英特尔 Lunar Lake 处理器在 17W 下的性能相比 15W 下的现款 Meteor Lake-U（2P + 8E）处理器，在 Cinebench R23 与 GeekBench 5 跑分中取得了 50% 的多核性能提升。

博主 SquashBionic 爆料

此外，该博主还于评论区表示，17W 是单风扇 Lunar Lake 笔记本的 PL1 设定，为应对 OEM 厂商的需求，英特尔还提供了 30W cTDP 的选项。此外，无风扇被动散热的 Lunar Lake 电脑项目仍然存在，但是其长时功耗可能不足 17W。

博主 SquashBionic 评论

该博主还确认，与 Arrow Lake 处理器相同，Lunar Lake 处理器同样不搭载超线程技术。

IT之家总计英特尔 Lunar Lake 处理器信息如下：

  • 采用了 4 个 Lion-Cove P 核与 4 个 Skymont E 核的全新架构，无超线程技术支持

  • 8 个 Xe 核心规模的 Battlemage“Xe2-LPG”架构的核显

  • 下一代 NPU 4.0

  • 能耗比更为优秀，采用统一封装内存

  • 主要针对轻薄笔记本电脑市场，设计功耗 17W，可配置功耗 30W

Lunar Lake 工程样品

▲ 图源知乎用户 XZiar

知乎用户 @XZiar 此前已经晒出了该处理器的 A1 步进工程样品。

博主金猪升级包爆料

博主 @金猪升级包 此前爆料称英特尔 Lunar Lake 处理器也引入了 EEP（Early Enabling Program）项目，为 OEM 厂商提供优先支持，确保产品能够率先上市。参与 EEP 项目的笔记本电脑产品计划于年内上市，大量产品上市仍要等到 2025 年。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：英特尔LunarLake

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用