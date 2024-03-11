任天堂 Switch Online 会员库新增三款 Game Boy 游戏，包括《马力欧医生》等

IT之家 3 月 11 日消息，在最新一期“Mario Day”马力欧日活动中，任天堂宣布 Switch Online 会员库将于 3 月 12 日上线三款 Game Boy / Game Boy Color 游戏：《马力欧医生》、《马力欧高尔夫》与《马力欧网球》。

Game Boy 版《马力欧医生》是该系列游戏的首个版本，于 1990 年同时在 Game Boy 和 NES / FC 平台上发售。由于 Game Boy 没有彩色屏幕，所以药丸以黑白灰三色呈现。

▲ Game Boy 版《马力欧医生》

GBC 版《马力欧高尔夫》于 1999 年发布，比任天堂 N64 平台的同名游戏晚几个月发售，具有独特的故事模式 —— 类似于 RPG 游戏，玩家可以选择角色，带领他们参加一系列锦标赛、提升属性。

▲ Game Boy Color 版《马力欧高尔夫》

GBC 版《马力欧网球》于 2001 年发布，提供了与《马力欧高尔夫》类似的 Mario Tour 故事模式 —— 玩家可以在 Alex 和 Nina 中选择一名角色，帮助他们在皇家学院中步步高升，最终与马力欧和碧姬公主在海岛公开赛对战。

▲ Game Boy Color 版《马力欧网球》

任天堂 Switch Online 订阅用户年费为 19.99 美元（IT之家备注：当前约 144 元人民币）。本次上线的三款 Game Boy / Game Boy Color 经典游戏只需基础会员即可游玩，无需订阅扩展包。

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