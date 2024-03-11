微软调整 Windows 系统以遵守欧盟 DMA 法案：用户将拥有更多选择权

IT之家 3 月 11 日消息，为了遵守欧盟出台的《数字市场法》(DMA)，微软于去年 11 月就宣布将在 Windows 操作系统进行重大改动。这些改动分批发布，目前已经通过 KB5032288 更新提供给测试人员试用。

主要改动包括：更清晰地区分系统应用和预装应用；允许用户卸载 Edge 浏览器和必应搜索；以及修改登录体验。有关完整改动内容，请参考微软官方公告文章。

根据 DMA 的规定，截止到 2024 年 3 月 6 日，所有相关企业都必须完成合规性调整。IT之家注意到，微软近日也在博客中详细介绍了针对 DMA 的具体措施：

允许用户通过标准卸载程序卸载 Edge 浏览器和必应搜索功能。

允许第三方搜索引擎应用程序通过 Windows 任务栏搜索框提供搜索服务，并可以选择任意浏览器打开搜索结果页面。

允许第三方新闻源通过 Windows 小组件面板提供新闻资讯，与微软 Edge 处于同等地位。

调整 Windows 登录体验。此前，当用户首次登录 Windows 时，系统会自动将用户登录到其他整合数据的微软产品和服务，例如 Edge 浏览器、必应搜索和“开始”菜单提供的新闻和天气等。新版本将不再自动登录这些服务。

为了帮助用户更直观地理解这些变化，微软还发布了一张图表。

该博文还详细介绍了微软必须做出的其他改变，包括 LinkedIn 上的改变。

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