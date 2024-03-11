三星 Galaxy A55 / A35 5G 手机发布，120Hz 高刷屏、50MP 主摄、5000mAh 电池

IT之家 3 月 11 日消息，三星 Galaxy A55 5G 和 Galaxy A35 5G 手机今日发布，这两款中端手机拥有诸多相似之处。

首先，两款手机都采用了相同的显示屏 ——6.6 英寸 1080x2340 分辨率的 Super AMOLED 面板，支持 120Hz 刷新率。拥有同样的 5000mAh 的电池，支持 25W 快充，并采用了三星最新的 Key Island 设计语言，且相似的尺寸让这两款手机放在一起时很难区分彼此。

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

性能方面，Galaxy A55 5G 搭载了 Exynos 1480 处理器和基于 AMD RDNA2 架构的 Xclipse 530 GPU，可选 8GB 或 12GB 内存，以及 128GB 或 256GB 存储。而 Galaxy A35 5G 则使用的是去年的 Galaxy A54 同款 Exynos 1380 处理器，同样采用 5nm 制程工艺。该机提供 6GB 或 8GB 内存，以及 128GB 或 256GB 存储供选择。

相机方面，Galaxy A55 5G 拥有 32MP 前置摄像头，后置相机模组则包括 50MP 主摄 (f / 1.8 光圈，OIS 防抖)、12MP 超广角 (f / 2.2 光圈) 和 5MP 微距 (f / 2.4 光圈) 摄像头。Galaxy A35 5G 则前置 13MP 摄像头，后置摄像头为 50MP 主摄 (f / 1.8 光圈)、8MP 超广角 (f / 2.2 光圈) 和 5MP 微距 (f / 2.4 光圈) 的组合。

安全方面，三星首次在 A 系列手机上加入了 Knox Vault 安全处理单元，这是一个硬件隔离的执行环境，可保护用户最关键的数据，例如锁定屏幕凭证和加密密钥。此外，三星 Knox 安全平台也将继续提供，并加入可选的自动拦截程序，可以阻止可疑应用程序安装、扫描恶意软件并拦截恶意指令。

三星承诺为这两款新机提供 4 年安卓大操作系统更新和 5 年安全补丁更新。虽然相比旗舰机型少了两年，但在中端机型中仍然值得称赞。

Galaxy A55 5G 的起售价为 480 欧元（IT之家备注：当前约 3778 元人民币，8GB / 128GB)，另有 8GB / 256GB 和 12GB / 256GB 版本可选。Galaxy A35 5G 起售价为 380 欧元（当前约 2991 元人民币，6GB / 128GB)，另有 8GB / 128GB 和 8GB / 256GB 版本，后者售价为 450 欧元（当前约 3542 元人民币）。

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