消息称英伟达 GB202 GPU 将采用 512bit 显存位宽，搭配 28Gbps GDDR7 显存

IT之家 3 月 11 日消息，消息人士 kopite7kimi 改变了数日前的想法，认为英伟达下一代旗舰游戏 GPU——GB202 将采用 512bit 位宽并表示其将搭配 28Gbps 的 GDDR7 显存。

kopite7kimi 早在 2023 年就曾表达过 GB202 采用 512bit 显存位宽的观点，目前看来其收到了支持 512bit 位宽的新证据。

根据IT之家稍早前报道，kopite7kimi 称首批 GDDR7 显存将采用最低的 16Gb 容量。这意味着完整 GB202 将搭载 32GB 显存，总带宽达 1792GB/s，相较 GA102 提升近 80%。

对于次旗舰核心，kopite7kimi 也给出了新的见解：其认为 GB203 规模将是 GB202 的一半。

基于目前对 GB202 核心 192SM、24576 CUDA 核心的规模预测，GB203 将是 96SM、12288 个 CUDA 核心，同时搭载 AD103 同款的 256bit 显存位宽。

kopite7kimi 还表示，在计算卡方面，顶级 GB100 核心将采用多芯片封装，由两颗 GB102 核心组成，而消费级产品上应该不会使用这一技术。

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