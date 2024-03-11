不只是 AI 芯片，英伟达去年还投资了 30 家初创公司

IT之家 3 月 11 日消息，得益于 AI 热潮，英伟达成为近年来表现最亮眼的科技公司之一，截至 2 月底，其市值突破 2 万亿美元，跻身全球市值前三甲，仅次于微软和苹果。

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然而，AI 芯片并不是英伟达唯一的关注点。该公司正积极利用其在人工智能热潮中的优势，布局更广阔的领域。英伟达一直在扩大其风险投资版图，向应用人工智能于各种行业的初创公司投资。

据金融数据公司 Dealogic 的分析显示，去年英伟达投资了近 30 家初创公司，这比 2022 年的投资数量增加了两倍以上。

英伟达的投资兴趣范围涵盖软件、制药和医疗保健等领域。专注于医疗投资的 Cathay Health 公司透露，今年 5 月，Moon Surgical 公司获得了 5540 万美元的风险投资，由法国风投公司 Sofinnova Partners 和英伟达旗下的投资部门 NVentures 共同领投。

IT之家注意到，英伟达还在 2 月份提交给美国证券交易委员会的文件中披露，其持有包括人工智能药物研发公司 Recursion Pharmaceuticals 和语音识别技术开发商 SoundHound AI 等小型人工智能公司的股份。

英伟达的投资似乎取得了丰厚回报。财报显示，截至 1 月份，英伟达的投资价值约为 15.5 亿美元，而去年同期仅为 3 亿美元。去年，英伟达股价飙升 239%。

《华尔街日报》指出，这些投资的意义超越了财务回报。通过投资专注于人工智能的企业，英伟达进一步刺激了对自身高性能芯片的需求，培育了其所称的“生态系统”。

英伟达发言人称，“英伟达的企业投资部门专注于战略合作，这些伙伴关系刺激了联合创新，增强了英伟达平台，并扩展了生态系统。”

英伟达 CEO 黄仁勋也强调了这一生态系统的发展潜力。在 2 月份的财报电话会议上，黄仁勋谈到了与“生物技术公司、医疗保健公司、金融服务公司、人工智能开发者、大型语言模型开发者、自动驾驶汽车公司、机器人公司”的合作，他表示，“所有这些初创公司、大型公司、医疗、金融服务、汽车等行业都在英伟达的平台上工作，我们直接支持他们。”

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