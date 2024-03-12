消息称苹果已向工厂分发 VendorUI 版 iOS 18

IT之家 3 月 12 日消息，根据国外科技媒体 MacRumors 报道，苹果公司已经开始向工厂和相关供应商分发 iOS 18 的内部构建版本。该版本被称为“VendorUI”，其访问权限受到苹果的严格控制。

VendorUI 是 iOS 的一个衍生版本，苹果公司每年向工厂提供一次，用于质量控制测试。

VendorUI 可以认为是 iOS 的预生产版本，而苹果在 WWDC 之前不会公开发布该版本，因此苹果对于分发 VendorUI 非常谨慎。

VendorUI 可能引入新功能、新设置或品牌变化。与苹果软件工程师使用的 iOS 版本不同，VendorUI 通常会省略某些应用程序，以确保只提供测试所需的应用程序。

IT之家基于媒体报道，扩展下苹果关于 iOS 的各个衍生版本如下：

Release： 面向终端消费者的原生 iOS。

InternalUI：为苹果公司的软件工程师创建，通常包含 iOS 用户界面的预生产版本，包含未发布（已经官宣，但是没有发布）和未公布（没有官宣）的功能。

VendorUI：设计用于工厂质量控制测试，可包含试生产 iOS 用户界面的元素。

NonUI：为硬件工程师和校准设备开发，不具备标准 iOS 用户界面。

LLDiags：用于底层诊断，除了一个简单的诊断菜单 (Diags)，没有任何用户界面。

该媒体认为苹果发布 VendorUI 版本 iOS 18 系统，意味着近期网络上可能会流出更多关于 iOS 18 系统新功能 / 新特性介绍。

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