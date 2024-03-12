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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

消息称苹果已向工厂分发 VendorUI 版 iOS 18

2024/3/12 6:24:23 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 3 月 12 日消息，根据国外科技媒体 MacRumors 报道，苹果公司已经开始向工厂和相关供应商分发 iOS 18 的内部构建版本。该版本被称为“VendorUI”，其访问权限受到苹果的严格控制。

VendorUI 是 iOS 的一个衍生版本，苹果公司每年向工厂提供一次，用于质量控制测试。

VendorUI 可以认为是 iOS 的预生产版本，而苹果在 WWDC 之前不会公开发布该版本，因此苹果对于分发 VendorUI 非常谨慎。

VendorUI 可能引入新功能、新设置或品牌变化。与苹果软件工程师使用的 iOS 版本不同，VendorUI 通常会省略某些应用程序，以确保只提供测试所需的应用程序。

IT之家基于媒体报道，扩展下苹果关于 iOS 的各个衍生版本如下：

  • Release： 面向终端消费者的原生 iOS。

  • InternalUI：为苹果公司的软件工程师创建，通常包含 iOS 用户界面的预生产版本，包含未发布（已经官宣，但是没有发布）和未公布（没有官宣）的功能。

  • VendorUI：设计用于工厂质量控制测试，可包含试生产 iOS 用户界面的元素。

  • NonUI：为硬件工程师和校准设备开发，不具备标准 iOS 用户界面。

  • LLDiags：用于底层诊断，除了一个简单的诊断菜单 (Diags)，没有任何用户界面。

该媒体认为苹果发布 VendorUI 版本 iOS 18 系统，意味着近期网络上可能会流出更多关于 iOS 18 系统新功能 / 新特性介绍。

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关键词：苹果iOS

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