蔚来汽车 CEO 李斌发话，要求全体员工不得参与理想 MEGA 外形舆论

IT之家 3 月 12 日消息，理想 MEGA 于 3 月 1 日发布，昨日正式开启交付，不过这款车型近期似乎因为其外观设计而饱受争议，无疑对理想汽车的品牌形象造成了负面影响。

对此，理想汽车迅速发出投诉函，强烈谴责这种恶意 P 图行为，称其故意歪曲理想汽车的用途，将新品影射为装载死者的丧葬用品（殡仪车），严重侵害了理想汽车的产品形象及品牌声誉。理想汽车明确表示，这种侵权图片及其内容已构成侮辱，侵犯了其名誉权。

除此之外，@类星频道 放出的内部消息显示：蔚来 CEO 李斌已明确要求蔚来全体员工不得参与讨论或转发理想 MEGA 的造型相关信息，因为蔚来之前也不止一次遇到过类似的情况，所以不能支持类似的行为。

作为理想汽车旗下的首款 MPV 及纯电车型，MEGA 仅有 55.98 万元一个版本，不过李想坚信这款车型将成为公司的下一个热销产品，并有决心在 50 万元以上的市场中夺取销量第一的地位，挑战单月 8000 辆的惊人销量。

IT之家附参数如下：理想 MEGA 长宽高分别为 5350/1965/1850mm，轴距为 3300mm，可利用空间 3791mm，电机峰值功率 400kW，峰值扭矩 542 牛・米，0-100km/h加速仅 5.5 秒。

该车配备宁德时代 5C 麒麟电池，续航 710km，CLTC 工况每百公里电耗 15.9kWh，号称拥有充电 12 分钟补能 500km 的水准，号称“全世界量产车最快充电速度”。

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