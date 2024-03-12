英特尔开源 Continuous Profiler：整合性能剖析器、“火焰”视图提高 CPU 性能

IT之家 3 月 12 日消息，英特尔近日发布新闻稿，宣布开源 Continuous Profiler，促进创新并提高开发人员的生产力。

英特尔表示包括 ironSource、ShareChat 和 Snap Inc.在内的公司，都在积极使用 Continuous Profiler 识别生产瓶颈和优化机会。

Continuous Profiler 由英特尔 Granulate 开发，并向开源社区提供的一个解决方案，通过“火焰”视图整合了多个性能剖析器（profilers）。这种统一的视图为开发人员、性能工程师和 DevOps 提供了一种持续、自主的方法来识别 runtime 的低效问题。

作为 gProfiler 的进化版，Continuous Profiler 结合了多个采样剖析器，以统一的可视化方式显示 CPU 的运行情况。易于浏览的“火焰”视图能精确定位如垃圾回收、进程死锁（deadlocks）等性能倒退问题，帮助顺利部署。

Continuous Profiler 通过了 SOC2 认证，符合英特尔的高安全标准，可确保其部署的可靠性和可信度。

IT之家附上英特尔新闻稿地址，感兴趣的用户可以深入阅读。

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