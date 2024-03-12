苹果在欧盟又做出重大让步，将首次允许用户通过网页下载 iPhone 应用

IT之家 3 月 12 日消息，苹果公司今日宣布了针对欧盟开发者的三项新规，赋予开发者更多自由，包括直接通过网页分发应用、自主设计应用内促销活动等。

上周，苹果已经在 iOS 17.4 版本中允许欧盟地区用户使用第三方应用商店，这意味着除了苹果 App Store 以外，第三方机构也能够提供应用商店服务，其中既可以包含自营应用，也可以提供其他开发者的作品。不过目前苹果只允许第三方应用商店仅提供其自有应用，例如，游戏工作室现在可以创建自己的应用商店，仅在其商店提供自家开发的游戏。

开发者现在还可以自由设计应用内促销、折扣和优惠活动的界面，引导用户前往其网站完成交易。苹果此前提供的链接设计模板现已变为可选。

此外，符合特定标准的开发者很快将能够直接通过其网站分发应用。这些标准包括持续两年以上成为苹果开发者计划成员、过去一年内在欧盟 App Store 拥有至少百万次首次安装的应用，以及承诺遵守后续的相关规定，例如发布透明的数据收集政策等。通过网页分发的应用仍需遵循苹果的公证要求，并且只能从注册于 App Store Connect 的域名进行安装。

获得授权的开发者将可以获得额外的 API 接口，用于简化网页应用分发、系统功能集成、备份恢复等操作。网页分发功能将在今年春季晚些时候的软件更新中上线，这将是 iOS 系统首次允许用户直接从网站下载应用。

IT之家需要指出的是，这些新规是苹果遵守欧盟《数字市场法案》(DMA) 的一部分，仅适用于欧盟地区。

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