Stable Diffusion 3 模型测试：英特尔 Gaudi2 加速器比英伟达 H100 最多快 55%

IT之家 3 月 12 日消息，Stability AI 近日发布新闻稿，表示在文生图模型 Stable Diffusion 3 测试中，英特尔 Gaudi2 加速器比英伟达 H100 最多快 55%。

根据新闻稿，Stable Diffusion 3 模型参数范围在 8 亿到 80 亿之间，本次测试使用的是 20 亿参数版本。测试选手包括英伟达的 H100“Hopper” 80 GB、A100“Ampere” 80 GB 和英特尔 Gaudi2 96 GB 加速器。

在保持加速器和节点数量不变的情况下，英特尔 Gaudi2 阵列使用 2 个节点、16 个加速器和每个加速器 16 个恒定批处理大小（共 256 个），每秒可生成 927 幅图像，而 H100 阵列每秒生成 595 幅图像，A100 阵列每秒生成 381 幅图像。

在节点数相同的情况下，Gaudi2 阵列每秒可生成 12654 幅图像，每台设备每秒可生成 49.4 幅图像；而老一代 A100 "Ampere" 阵列每秒可生成 3992 幅图像，每台设备每秒可生成 15.6 幅图像。

Stability AI 表示：

在使用 80 亿参数的 Stable Diffusion 3 模型进行推理测试时候，Gaudi2 芯片的推理速度与使用基本 PyTorch 的 Nvidia A100 芯片相近。然而，经过 TensorRT 优化后，A100 芯片生成图像的速度比高迪 2 快 40%。 我们预计，经过进一步优化后，Gaudi2 在该模型上的性能将很快超过 A100。在我们使用基本 PyTorch 的 SDXL 模型上进行的早期测试中，Gaudi2 在 3.2 秒内生成了 30 steps 1024x1024 图像，而 A100s 上的 PyTorch 为 3.6 秒，A100 上使用 TensorRT 的生成速度为 2.7 秒。

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